Ricettazione di ricambi di automobili scattano le denunce per due rivenditori

Due rivenditori di autoricambi sono stati denunciati dai carabinieri durante un servizio straordinario nei quartieri Librino e Pigno, che ha portato al sequestro di pezzi di ricambio sospetti. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per contrastare il fenomeno della ricettazione e tutelare la sicurezza dei cittadini. Questi interventi dimostrano come la presenza capillare delle forze dell’ordine sia fondamentale per garantire un mercato più sicuro e trasparente.

I carabinieri eseguito un servizio coordinato straordinario di controllo del territorio nei quartieri Librino e Pigno. Durante l’attività, i militari hanno proceduto al controllo di numerose attività commerciali, tra le quali due rivendite di autoricambi, al cui interno sono stati rinvenuti pezzi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Ricettazione di ricambi di automobili, scattano le denunce per due rivenditori

