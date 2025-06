Riccione traccia le nuove linee guida per il servizio dei trenini gommati

linee guida di Riccione puntano a rendere il servizio ancora più efficiente, sicuro e sostenibile, promuovendo un’esperienza indimenticabile per visitatori di ogni età. Con questa rinnovata strategia, la città vuole rafforzare il suo ruolo di meta turistica accessibile e all’avanguardia, offrendo un modo innovativo per scoprire le sue attrazioni. Le nuove misure promettono di trasformare il trenino gommato in un simbolo di eccellenza e inclusione nel panorama turistico italiano.

Un servizio pensato per valorizzare la città, offrendo ai turisti un'esperienza comoda, divertente e inclusiva: è questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Riccione che ha definito le linee di indirizzo per il servizio di trasporto turistico a bordo dei trenini gommati.

