Ricci in tour nel Fermano | Comunità di Capodarco eccellenza del sociale

La regione in questi cinque anni si è dimenticata del mondo sociosanitario che, nelle Marche, ha sempre rappresentato un’eccellenza e un punto di riferimento per tantissimi territori. Oggi ho fatto visita alla comunità di Capodarco, un esempio concreto di quanto questo mondo sia fondamentale per il bene di tantissime persone", così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della regione Marche, che oggi con il suo tour ‘Per tutte le Marche’ ha fatto tappa nei comuni di Fermo, Montegiorgio, Pedaso, Moresco e Porto Sant’Elpidio. "Ringrazio Don Vinicio Albanesi per avermi fatto conoscere ancora meglio la realtà di Capodarco ed avermi accompagnato oggi durante la mia visita, - dichiara Ricci - mi è sempre più chiaro ed evidente, ogni volta che visito questo tipo di realtà, di quanto la nostra regione debba tornare a sostenere questo mondo, affinché chi aiuta il prossimo possa sentire le istituzioni vicino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it