Ricci | Il trasferimento di Theo all’Atletico è saltato per questo motivo

Su La Gazzetta dello Sport, Filippo Maria Ricci ha parlato dell'affare tra Atletico Madrid e Milan per Theo Hernandez.

Milan, mercato bollente: tra le uscite di Theo e Reijnders e i colpi in entrata. Ricci? - Il mercato del Milan si infiamma! Con le possibili cessioni di Theo e Reijnders, i rossoneri si preparano a rivoluzionare la rosa.

Theo e la fumata nera con l'Atlético: non solo i soldi, anche i tifosi tra le cause Il popolo colchonero non avrebbe accolto Theo Hernández a braccia aperte. Poi da lì a dire che il trasferimento del francese è saltato per il no dei tifosi è inesatto.

Ricci spiega: Dire che il trasferimento di Theo all’Atletico è saltato per il no dei tifosi è inesatto, ma lo scarso feeling è stato una delle cause; Stroppa: Allegri uomo giusto, ma al Milan manca Maldini; Ricci al Milan a gennaio: “Al 97% è sì”. La risposta da Torino e il futuro di Jovic.

Theo e la fumata nera con l'Atletico: non solo i soldi, anche i tifosi tra le cause - Il club spagnolo non ha visto di buon occhio i 20 milioni chiesti dal Milan, ma un peso nel cattivo esito della trattativa lo ha avuto anche il popolo colchonero, che lo considera un traditore ... Riporta gazzetta.it

Theo-Atletico, la verità e cos’è successo! Rabiot, Ricci, Xhaka, Vlahovic: le ultime sul Milan - Anche il nome di Ricci resta in orbita per il Milan, il club può accelerare nelle prossime settimane. Secondo informazione.it

Theo, l'affare con l'Atletico saltato per "ripensamento sulle cifre dai piani alti" - Leggi ... Si legge su informazione.it