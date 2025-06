Ricci fuori di testa | offende l’inviata di FarWest per non parlare di Affidopoli video Solidarietà di FdI alla giornalista Rai

L’ultimo scandalo scuote il mondo politico: Matteo Ricci, europarlamentare PD, si è reso protagonista di una polemica accesa, offendendo la giornalista Manuela Iatì durante un tentativo di eludere le domande sul caso Affidopoli. La vicenda, che coinvolge le decisioni del Comune di Pesaro sotto la sua gestione, mette in evidenza tensioni e dubbi sulla trasparenza delle istituzioni. La crisi è esplosa, lasciando il pubblico senza parole e portando alla luce un’ombra sulla credibilità politica.

È bufera sull’europarlamentare Pd Matteo Ricci che, per eludere le domande sullo scandalo Affidopoli, offende la giornalista della trasmissione “FarWest” Manuela Iatì. Le domande riguardano l’inchiesta “Affidopoli”, nata dai circa 600mila euro di affidamenti diretti in favore delle associazioni culturali Opera maestra e Stella polare da parte del comune di Pesaro proprio ai tempi in cui Ricci era il sindaco. Lui replica insolentendo la giornalista: «Capisco che non sapete come fare in questa campagna elettorale per le regionali, ma basta». Alla replica secca della giornalista: «Noi stiamo solo chiedendo cose che i cittadini vorrebbero sapere», Ricci, fuori dai gangheri, ha tagliato corto: “Siete servisti di Fratelli d’Italia”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ricci fuori di testa: offende l’inviata di FarWest per non parlare di Affidopoli (video) Solidarietà di FdI alla giornalista Rai

