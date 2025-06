Riccardo Lama confermato Presidente del Comitato Elettrotecnico Italiano per il triennio 2025-2027

Riccardo Lama, confermato presidente del Comitato Elettrotecnico Italiano per il triennio 2025-2027, si distingue come figura di spicco nel settore, già alla guida del CENELEC. Il 12 giugno a Milano, si è svolta la prima riunione del nuovo Consiglio CEI, segnando un passo importante verso innovazione e crescita. Durante l’incontro, i Consiglieri hanno definit...

È il suo terzo mandato ed è anche Presidente del CENELEC (Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica) Si è svolta il 12 giugno a Milano la prima riunione del nuovo Consiglio del CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano per il triennio 2025-2027. Durante l'incontro, i Consiglieri hanno definit.

Milano, 12 giugno 2025 - Si è svolta oggi la prima riunione del nuovo Consiglio del CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano per il triennio 2025-2027. Durante l’incontro, i Consiglieri hanno definito la composizione del Comitato Esecutivo, eleggendo: · il Preside Vai su Facebook

