Riattivare lo sportello Amam ed effettuare indagini su pozzi, le proposte della Lega contro la crisi idrica.

Riattivare lo sportello AMAM e condurre indagini approfondite sui pozzi segnalati da anni rappresentano le proposte fondamentali della Lega per affrontare la crisi idrica nel VI Quartiere. Durante i mesi più caldi, da giugno a settembre, i problemi di approvvigionamento diventano insostenibili, causando disagi gravissimi ai cittadini. I primi segnali di disagio…

ALESSANDRO CACCIOTTO - SPORTELLO AMAM TERZA MUNICIPALITA' | Il presidente della Terza municipalità Alessandro Cacciotto chiede all'amministrazione comunale e ad Amam la riattivazione immediata dello sportello aperto nella sede del quartiere

