Rexal Ford e la compagna fotografati a Campo de' Fiori Ecco la svolta delle indagini che ha portato all' arresto in Grecia

Rexal Ford e la sua compagna sono stati immortalati in un suggestivo campo di fiori, ma questa immagine ha svelato più di quanto si aspettassero. La svolta nelle indagini, definita dal procuratore di Roma Francesco Lo Voi come "uno spunto particolarmente utile", ha condotto all'arresto in Grecia. Tutto è iniziato con una segnalazione a "Chi l'ha visto?", che ha portato alla scoperta dell’identità di Ford, cittadino al centro di un’indagine che sta scuotendo l’opinione pubblica.

Il procuratore di Roma Francesco Lo Voi lo ha definito "uno spunto particolarmente utile per indirizzare le indagini". Si riferisce alla segnalazione fatta da una persona alla trasmissione "Chi l'ha visto?", riguardante quello che poi sarebbe stato identificato come Rexal Ford, cittadino. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Rexal Ford e la compagna fotografati a Campo de' Fiori. Ecco la svolta delle indagini che ha portato all'arresto in Grecia

In questa notizia si parla di: rexal - ford - indagini - compagna

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

Si era rifugiato a Skiathos, confondendosi tra i turisti dell’isola greca nell’Egeo, commettendo però l’errore di portare il telefono con sé. Proprio il controllo sulle celle telefoniche ha dato alla polizia la conferma che serviva Rexal Ford, 46 anni, l’uomo accusato Vai su Facebook

Rexal Ford e la compagna fotografati a Campo de' Fiori. Ecco la svolta delle indagini che ha portato all'arresto in Grecia; Villa Pamphili, come è stato fermato Rexal Ford: i testimoni, le telecamere, la foto e i telefoni. A che punto; Rexal Ford, chi è il presunto killer di Villa Pamphili: americano, 46 anni, ha detto di essere il padre della.

Rexal Ford, senzatetto con la carta di credito: i mesi romani e le liti in strada prima del dramma - Il mercato di San Silverio, via Leone XIII e poi Campo de’ Fiori: la mappa capitolina dell’uomo fermato per il delitto di Villa Pamphili e delle ... Segnala roma.repubblica.it

Chi è Rexal Ford l’assassino di villa Pamphili: “la bambina è mia figlia” - Fermato in Grecia grazie al lavoro di polizia italiana ed FBI: Rexal Ford è l'assassino di Villa Pamphili. Si legge su ultimenotizieflash.com

Madre e figlia morte a Villa Pamphili, il giallo si infittisce: indagini serrate sul movente e sul passato di Rexal Ford - A pochi giorni dal ritrovamento dei corpi di una giovane donna e della sua bimba di pochi mesi nel parco di Villa Pamphili a Roma, è stato arrestato in ... Come scrive thesocialpost.it