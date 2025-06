Rexal Ford con la neonata spunta la foto del controllo prima dell’omicidio L’interrogatorio in Grecia e l’estradizione | cosa succede ora

Una nuova immagine di Rexal Ford, il 46enne americano arrestato in Grecia per l’omicidio della piccola trovata a Villa Pamphili, riaccende i riflettori sul caso. Lo scatto, diffuso da Rai 3 Chi l’ha Visto, mostra Ford con una neonata in braccio, risalente al 5 giugno, due giorni prima del tragico ritrovamento. Cosa succede ora nel complesso procedimento giudiziario e quali sviluppi attenderci?

C’è una nuova foto di Rexal Ford, il 46enne americano fermato ieri in Grecia per l’omicidio della bimba trovata morta sabato scorso a Villa Pamphili insieme alla madre. L’ha diffusa il programma di Rai 3 Chi l’ha Visto e ritrae l’uomo per la prima volta con in braccio una neonata, con ogni probabilità quella trovata poi cadavere. Lo scatto risale al 5 giugno, due giorni prima dunque del tragico ritrovamento nel parco di Roma. Nella foto l’uomo è circondato da diversi agenti di polizia, sembra star dando loro spiegazioni. Secondo Chi l’ha Visto la pattuglia era stata chiamata da qualcuno che aveva sentito la bimba piangere. 🔗 Leggi su Open.online

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, il presunto killer, tradito dal cellulare, americano come la donna e la bambina - Una svolta decisiva nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: l'assassino, latitante da quasi una settimana, è stato finalmente catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos.

