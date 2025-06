Restare quir | discussione aperta con la comunità LGBTQIA+ di Bagheria e dintorni

restare quir discussione aperta con la comunità LGBTQIA+ di Bagheria e dintorni. In vista del Palermo Pride, il 19 giugno alle ore 18:00 al Bocs di Bagheria si terrà un incontro per permettere alla comunità locale di conoscersi, tra discussioni aperte e aria di festa. Sappiamo quanto Palermo sia sempre più attiva in materia di diritti della comunità queer, ma non basta: è fondamentale rafforzare legami, condividere esperienze e costruire insieme un futuro più inclusivo e rispettoso per tutti.

In vista del Palermo Pride, il 19 giugno alle ore 18:00 al Bocs di Bagheria si terrà un incontro per permettere alla comunità LGBTQIA+ locale di conoscersi, tra discussioni aperte e aria di festa. Sappiamo quanto Palermo sia sempre più attiva in materia di diritti della comunità queer, ma non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Restare qui(r)": discussione aperta con la comunità LGBTQIA+ di Bagheria e dintorni

In questa notizia si parla di: comunità - lgbtqia - bagheria - restare

Circolo Mario Mieli dice che la Santa Sede chiude a comunità LGBTQIA+ - Il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli esprime preoccupazione per le recenti affermazioni di Papa Leone XIV, che potrebbero escludere le comunità LGBTQIA dal concetto di famiglia.

Restare qui(r): discussione aperta con la comunità LGBTQIA+ di Bagheria e dintorni.