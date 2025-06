Resident Alien stagione 4 | il colpo di scena più scioccante e oscuro della serie

La quarta stagione di Resident Alien si conferma come un turbinio di sorprese, tensione e oscurità, con scene che scuotono gli spettatori e rinnovano il genere. In particolare, l’episodio “The Lonely Man” ha segnato un punto di svolta, rivelando colpi di scena imprevedibili e momenti di forte impatto visivo. Scopriamo insieme gli aspetti più inquietanti e sorprendenti di questa stagione avvincente, un vero e proprio viaggio nel lato più oscuro della serie.

