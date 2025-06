Report Cna sulle imprese | solo il 13% assume nuovi profili soffocano i costi elevati delle materie prime

Il report CNA dipinge un quadro di resilienza e sfide acute per le imprese italiane, con solo il 13% che riesce ad assumere nuovi profili in un contesto segnato da costi delle materie prime alle stelle, crisi globali e una burocrazia ingombrante. Un sistema produttivo che resiste, ma che necessita di interventi concreti per superare le difficoltà e rafforzare la ripresa. È fondamentale quindi agire subito per sostenere il nostro tessuto industriale e garantirne la crescita sostenibile.

Un sistema produttivo che resiste ma in evidente difficoltà , stretto tra crisi globali, costi energetici in crescita e una burocrazia ancora percepita come il principale ostacolo. È il quadro che emerge dal report presentato da Alessio Gismondi, presidente uscente e riconfermato della CNA.

