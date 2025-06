Replica La Promessa in streaming puntata 13 giugno 2025 | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento con La Promessa, la soap spagnola che tiene col fiato sospeso. Oggi, sabato 14 giugno 2025, Ricardo si confronta duramente con Romulo sulla tragica vicenda di donna Pia. Vuoi rivivere ogni emozione? Ecco il video Mediaset in streaming della puntata andata in onda su Rete 4, perfetto per non lasciarti sfuggire nulla. Se ti sei perso qualche episodio, questa è la tua occasione per rivederlo gratis e in tutta comodità.

