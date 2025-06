Repice | Vlahovic? Deve lavorare tantissimo dal punto di vista tecnico

Il giornalista Repice sottolinea che per Vlahovic il lavoro tecnico sarà fondamentale: solo così potrà raggiungere nuovi livelli e rispondere alle aspettative. Intervenendo in diretta a TMW Radio, ha analizzato le recenti voci di mercato che lo vedono vicinissimo al Milan. Con la giusta dedizione, il talento serbo potrebbe davvero fare la differenza in Serie A e non solo.

Il giornalista Repice, intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio, ha parlato di Dusan Vlahovic, accostato recentemente al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Repice: “Vlahovic? Deve lavorare tantissimo dal punto di vista tecnico”

In questa notizia si parla di: repice - vlahovic - deve - lavorare

ON AIR - Repice: "Vlahovic deve ancora lavorare tantissimo dal punto di vista tecnico, spero che Gasperini recuperi Pellegrini" https://ift.tt/OU5aWmH Vai su X

Repice: “Vlahovic? Deve lavorare tantissimo dal punto di vista tecnico”; Repice: Vlahovic? Si presupponeva che fosse un top player; Repice boccia il bianconero: «Non è un top player».

Repice: “Vlahovic non è un top player. E Gasperini alla Roma…” - "Un centravanti che è costato quei soldi e pretende quell'ingaggio deve giocare per la squadra", ha detto Repice ... Lo riporta fcinter1908.it

Repice: "Vlahovic? Si presupponeva che fosse un top player" - Il radiocronista Francesco Repice, ai microfoni di TMW Radio, si è espresso su alcuni temi inerenti al campionato italiano. Riporta tuttojuve.com

Repice su Napoli-Juventus: "L'ago della bilancia è Conte. Su Vlahovic troppa pressione" - Mi riferisco a Vlahovic e a Koopmeiners, che evidentemente è un calciatore che sta ... Segnala tuttomercatoweb.com