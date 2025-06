Renzi a Rapallo per Confindustria giovani | Elezioni si vincono quando non si mettono veti su di me

Renzi a Rapallo per Confindustria Giovani: tra entusiasmo e sfide, il leader di Italia Viva mette in luce come le elezioni si vincono anche superando i veti e puntando su una visione condivisa. Parlando del successo alle comunali di Genova e dell'importanza dei centristi, invita a riflettere sul ruolo di un centrosinistra capace di cambiare le regole del gioco. √ą questa la strada per un futuro vincente, e tutto parte da qui.

Banche, Renzi: ‚ÄúGolden power in economia è la bomba nucleare‚ÄĚ - Matteo Renzi, leader di Iv a margine al convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo (Genova) presso l‚ÄôExcelsior Palace Hotel, interpellato ... Da lapresse.it

Banche, Renzi: ‚ÄúGolden power grave lesione libero mercato, scandalo assoluto‚ÄĚ - Matteo Renzi, leader di Iv a margine del convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo (Genova) presso l‚ÄôExcelsior Palace Hotel, interpellato sul fatto che la magistratura abbia acceso ... msn.com scrive

Medio Oriente, Renzi ‚ÄúEuropa debole e Italia debolissima‚ÄĚ - Iran è una guerra che costituisce un ulteriore elemento di preoccupazione. Si legge su italpress.com