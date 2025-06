Relazione Arera presentazione con il presidente Fontana

Il 17 giugno alle ore 11, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, si svolgerà la presentazione della Relazione annuale 2025 di Arera, un evento di grande rilievo per il settore energetico e regolamentare italiano. Con i saluti del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e l’illustrazione di Stefano Besseghini, questa occasione offrirà uno sguardo approfondito sulle sfide e le politiche future. Un appuntamento da non perdere, anche in diretta webtv.

ROMA – Martedì 17 giugno, a partire dalle ore 11, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati viene presentata la Relazione annuale 2025 dell'Arera. Sono previsti, nell'occasione, i saluti del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana (foto). Illustra la Relazione il Presidente Arera, Stefano Besseghini. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.

Presentazione a Parlamento e Governo della Relazione annuale su servizi e attività svolta nel 2024 da #ARERA, che quest'anno celebra i suoi 30 anni. #RA25 17/06 ore 11 Aula dei Gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati

Relazione annuale 2025; SAVE THE DATE ***17 GIUGNO 2025 RELAZIONE ANNUALE ARERA A GOVERNO E PARLAMENTO

