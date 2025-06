Reijnders | Facile scegliere il City ma il Milan resterà nel mio cuore

Tijjani Reijnders, l'ex centrocampista del Milan ora al Manchester City, ha parlato del suo addio ai rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Reijnders: “Facile scegliere il City, ma il Milan resterà nel mio cuore”

In questa notizia si parla di: reijnders - milan - facile - scegliere

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca - Nella sconfitta del Milan contro il Bologna (0-1), prestazioni opache contrassegnano una serata da dimenticare.

Reijnders: "È stato facile scegliere il City, il Milan rimarrà sempre nel mio cuore" Vai su X

Tijjani Reijnders saluta così i tifosi del Milan L’olandese dice addio dopo due stagioni in rossonero, con 19 gol e 9 assist in 105 presenze. È iniziata ufficialmente la sua nuova avventura nel Manchester City, ma Reijnders non dimentica il suo amore per il Vai su Facebook

Reijnders: “Facile scegliere il City, ma il Milan resterà nel mio cuore”; Reijnders: È stato facile scegliere il City, il Milan rimarrà sempre nel mio cuore; Milan, Reijnders: Inter non ci ha mai battuto. Milano è rossonera.

Milan, le verità non dette su Reijnders. Perché si vuole cedere così tanto prima di comprare? - Lo sono ancora di più in un`epoca in cui la comunicazione è un aspetto sempre più centrale delle nostre vite e. msn.com scrive

Ravezzani: “Reijnders era da tenere, Milan club di seconda fascia” - Nella giornata di mercoledì il Milan ha ufficializzato la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City: l'opinione del noto giornalista ... Lo riporta msn.com

Milan, Reijnders-Manchester City: accordo di massima sui 70 milioni, bonus inclusi - Il Milan lo aveva comprato per poco più di 20 milioni dall'AZ due stagioni fa. Secondo sport.sky.it