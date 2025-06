Regolamento Ecodesign l' Unione europea vuole che gli smartphone durino di più

L’Unione Europea punta a rendere gli smartphone più duraturi e sostenibili con un nuovo regolamento ecodesign in vigore dal 20 giugno. Meno obsolescenza programmata e maggiori possibilità di riparazione significano non solo un impatto positivo sull’ambiente, ma anche vantaggi concreti per i consumatori: dispositivi più affidabili, duraturi nel tempo e, di conseguenza, un risparmio economico e una scelta più consapevole. Scopriamo come queste regole cambieranno il nostro modo di usare la tecnologia.

Dal 20 giugno regole più severe per i costruttori - spesso asiatici - di prodotti hi-tech di largo consumo. Ma quali sono i vantaggi per i consumatori?.

