Regione e Centro giustizia minorile insieme per la tutela psico-fisica dei minori assistiti

In un passo importante verso la tutela dei nostri giovani, Regione Abruzzo e Centro Giustizia Minorile uniscono le forze per garantire il benessere psico-fisico dei minori assistiti. Un’iniziativa che mira a creare un percorso di supporto completo, assicurando diritti e protezione a chi si trova in situazioni delicate. La collaborazione rappresenta un impegno concreto per costruire un futuro più sicuro e sostenibile per le nuove generazioni, rafforzando il nostro impegno civico e sociale.

Garantire la tutela psico-fisica dei minori e dei giovani adulti assistiti dai Servizi minorili della giustizia in Abruzzo, sia di quelli privati o limitati della libertà personale, sia di quelli sottoposti a procedimento penale. Questo lo scopo dell'accordo tra la Regione Abruzzo e il Centro.

