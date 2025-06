Regionali in Campania Lupi | La candidata di Noi Moderati è Carfagna

Sulle prossime elezioni regionali in Campania, è fondamentale che il centrodestra scelga rapidamente il candidato più forte per affrontare la sfida di Vincenzo De Luca. Noi Moderati crediamo di aver presentato una figura capace di unire e governare con successo, offrendo una proposta concreta e credibile. È il momento di mettere da parte le divisioni e puntare su chi può davvero fare la differenza per il futuro della regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Sulle prossime elezioni regionali in Campania io credo che la coalizione di centrodestra debba rapidamente fare il punto per scegliere il candidato migliore. Il confronto non deve essere sul nome civico o politico ma su quello che ha le maggiori possibilità di vincere e governare la Regione dopo i 10 anni dell’uomo ragno Vincenzo De Luca. Noi Moderati ha proposto la migliore espressione che potesse dare il suo contributo anche in prima persona, Mara Carfagna. Credo che la questione debba essere posta nel modo giusto, senza preconcetti”. Lo ha detto il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, intervenendo oggi telefonicamente al congresso provinciale di Caserta del partito, che ha confermato nell’incarico l’uscente Angelo Lettera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

