Regionali in Campania Conte | Due mandati sono buoni e giusti

In un contesto globale sempre più complesso, le parole di un leader italiano sottolineano l’importanza di un dibattito aperto e responsabile. La situazione in Medio Oriente, con i rischi di escalation e il rischio di un incendio che potrebbe coinvolgere anche l’Europa, impone riflessioni profonde sul ruolo delle istituzioni e sulla stabilità internazionale. È tempo di ascoltare con attenzione e agire con decisione per garantire un futuro di pace e sicurezza.

Tempo di lettura: 4 minuti “Stiamo assistendo a un’escalation, ormai Netanyahu sta riscrivendo il diritto internazionale a suo piacimento. Sta realizzando un genocidio a Gaza e da ultimo ha attaccato infrastrutture strategiche in Iran. Noi ci chiediamo quale sarà il futuro. Sicuramente rischia di incendiare l’intero Medio Oriente con strascichi anche e quindi grande pericolo anche in Europa. L’Europa frattanto è afona, si divide”. Lo ha detto a Salerno il leader del movimento 5 stelle Giuseppe Conte. “ Tajani aveva detto che non era previsto un attacco, dopo poche ore è stato smentito. Meloni invece è sempre lì, alla ricerca di capire quale sarà la prossima mossa di Trump per schierarsi ovviamente a suo favore, a favore degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali in Campania, Conte: “Due mandati sono buoni e giusti”

Elezioni regionali Campania, Vincenzo De Luca: «La Regione non è in vendita» - Nelle imminenti elezioni regionali in Campania, Vincenzo De Luca ribadisce il suo impegno: "La regione non è in vendita".

Terzo mandato ed elezioni Regionali in arrivo. Una mia intervista a Il Mattino Fammi sapere che ne pensi. Ti leggo nei commenti... #massimilianomanfredi #finoallafine #dallapartegiusta #ilmattino #terzomandato #elezioniregionali2025 #RegioneCampania Vai su Facebook

Regionali Campania e terzo mandato: mini-disgelo De Luca-Schlein e un saluto in attesa del vertice; L’idea di Conte: cambiare le regole ma non troppo; Giuseppe Conte di lotta e di governo: no alle armi, sì alla Campania.

Regionali Campania e terzo mandato: mini-disgelo De Luca-Schlein e un saluto in attesa del vertice - Eccolo il governatore Vincenzo De Luca alla manifestazione pro Gaza di Roma. ilmattino.it scrive

Regione, sprint dei 5 Stelle: “Accelerare sul candidato”. E sabato Conte a Salerno - Fico in pole position Carotenuto: “Anche Schlein vuole rinnovare” ... Scrive napoli.repubblica.it

Regionali Campania, Vincenzo De Luca ritorna sullo stop al terzo mandato: «La scelta resti ai cittadini» - «Anche il Presidente della Repubblica potrebbe fare il terzo mandato e restare vent’anni. Si legge su ilmattino.it