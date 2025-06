Regie Armonie ad Avigliana con il Trio La Sérénade

Immergiti nell’atmosfera magica di “Regie Armonie Lungo la Via Francigena”, un appuntamento imperdibile nel cuore della Valsusa. Il Trio La S233r233nade, con la sua musica coinvolgente, porterà note di pura emozione il 20 giugno alle 21 presso la chiesa della Madonna dei Laghi ad Avigliana. Prima del concerto, potrai scoprire il suggestivo Santuario Madonna dei Laghi, rendendo questa serata un'esperienza indimenticabile di cultura e musica. I concerti...

“Regie Armonie Lungo la Via Francigena”, la stagione musicale proposta in Valsusa da Itinerari in Musica, proseguirà il 20 giugno, alle 21, ad Avigliana (To), presso la chiesa della Madonna dei Laghi, in corso Laghi 278. Dalle 20 sarà possibile visitare il Santuario Madonna dei Laghi. I concerti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Regie Armonie ad Avigliana con il “Trio La Sérénade”

In questa notizia si parla di: regie - armonie - avigliana - trio

Regie Armonie arriva a Chiusa di San Michele - Regie Armonie arriva a Chiusa di San Michele! Il 31 maggio, alle 21, la chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo ospiterà il terzo concerto dell’edizione 2025 di “Regie Armonie Lungo la Via Francigena”, un evento musicale promosso da Itinerari in Musica che promette di incantare il pubblico con emozioni e armonie suggestive.

GIAVENO SUMMER JAZZ 2025 Il 25 e 26 giugno due serate imperdibili in piazza Mautino Mercoledì 25 giugno “Distilleria Manouche” ed aseguire: “C.L.B. Trio”. Giovedì 26 giugno “Mattia Basilico Quartet” e“Zirilli, Santimone, Gallo - Terzetto Abusivo”. Vai su Facebook

Regie Armonie ad Avigliana con il “Trio La Sérénade”; Estate ad Avigliana 2025; La notte di San Patrizio.

Regie Armonie ad Avigliana con il “Trio La Sérénade” - Il 20 giugno sarà protagonista il “Trio La Sérénade” con Laura Capretti (mezzosoprano), Giulio De Felice (flauto August Grenser 8 chiavi) e Cristiano Arata (chitarra romantica). torinotoday.it scrive

Regie Armonie arriva a Susa - I concerti dell’edizione 2025 di “Regie Armonie Lungo la Via Francigena”, proposti da Itinerari in Musica, proseguiranno con il quarto appuntamento il 15 giugno, alle 21, a Susa (To), in Piazza San ... Scrive torinotoday.it

Avigliana Chiesa di Santa Maria Maggiore: le serenate di Mozart e Beethoven - AVIGLIANA – Nella Chiesa di Santa Maria Maggiore ad Avigliana nel ciclo “Regie Armonie” concerti e percorsi di visita tra antichi borghi, arte e natura domenica 3 luglio ore 17,30 si terrà “Le ... lagendanews.com scrive