Recuperato un escursionista sulla Maiella, ricerche per 44enne nel bellunese.

Durante le ultime ore, le squadre di soccorso hanno dimostrato coraggio e prontezza nel recuperare un escursionista sulla Maiella e un 44enne nel Bellunese, entrambi dispersi in zone impervie. Le operazioni, coordinate dalle autorità competenti, evidenziano l'importanza di prepararsi adeguatamente prima di affrontare le montagne. La forza del lavoro di squadra e la tecnologia si sono rivelate fondamentali per salvare vite umane. La sicurezza in natura resta una priorità imprescindibile.

Nella notte tra venerdì 13 giugno e giovedì 14, due persone sono andate disperse in aree montuose: un escursionista in Abruzzo, nel Parco nazionale della Maiella, e un 44enne a Pieve di Cadore in provincia di Belluno. Il primo è stato recuperato dopo essere rimasto bloccato in un sentiero di montagna nei pressi del rifugio Manzini. Il salvataggio, coordinato dalla Prefettura di Chieti, è stato reso possibile dall’impiego di un elicottero del 15° stormo dell’ Aeronautica militare, sotto la direzione del Comando operazioni aerospaziali, abilitato al volo notturno. La professionalità dei soccorritori ha permesso di trarre in salvo l’escursionista a rischio ipotermia e l’uomo è stato ricoverato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Chieti in condizioni che non destano al momento preoccupazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it