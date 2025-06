Recuperato in mare a Cagliari il corpo di un ragazzo

Un'altra tragedia scuote Cagliari, dove questa mattina è stato recuperato il corpo di un giovane di circa 16 anni davanti al porticciolo turistico di Su Siccu. Per ora, nessun segno di violenza, ma l’autopsia prevista per lunedì chiarirà le cause di questa drammatica scomparsa. Un episodio che ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull'importanza della sicurezza in mare.

AGI - È stato recuperato in mare il corpo di un ragazzo apparentemente di 16 anni nello specchio d'acqua davanti al porticciolo turistico di Su Siccu a Cagliari. Da un primo esame esterno della salma non ci sarebbero segni di violenza, ma il pm di turno ha fissato per lunedì l'esame autoptico. La segnalazione di un corpo galleggiante in mare è stata data all'alba di oggi, e sul posto, insieme ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Non si esclude che il ragazzo potrebbe essere scivolato in acqua accidentalmente. In quella porzione di lungomare sono presenti molti locali aperti anche di notte frequentati dai ragazzi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Recuperato in mare a Cagliari il corpo di un ragazzo

