Recuperato il corpo di un uomo nelle acque del fiume Lambro nel Milanese | indagini in corso

Nel cuore di Peschiera Borromeo, un ritrovamento drammatico scuote Milano: il corpo di un uomo è stato recuperato nelle acque del Lambro. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause di questa scomparsa, tra ipotesi di annegamento o altre possibilità. La comunità aspetta risposte mentre le indagini proseguono, sperando di fare luce su questo inquietante episodio. Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi.

A Peschiera Borromeo (Milano) è stato rinvenuto il cadavere di un uomo: non è chiaro se sia morto per annegamento o altro. Le indagini sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

