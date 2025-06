Recanatese | imminente passaggio di proprietà a gruppo extra-regionale

D’altronde, opinione diffusa tra gli addetti ai lavori suggerisce che questa operazione sia ormai questione di ore. La Recanatese si prepara a un importante cambio di proprietà, un passaggio che potrebbe rivoluzionare il suo futuro e rafforzare la sua posizione nel panorama calcistico regionale e oltre. Restate sintonizzati: nelle prossime ore si potrebbero avere le prime conferme ufficiali.

Le prove, al momento, non ci sono e gli indizi nemmeno eppure, nell'ambiente, si ha la netta sensazione che il passaggio di proprietà alla Recanatese sia davvero imminente, con il gruppo extra-regionale pronto a subentrare. Non ci saranno né esternazioni né tantomeno ufficializzazioni prima di domani ma alcuni "comportamenti concludenti" fanno ritenere che il più sia stato fatto e ci sia quantomeno un accordo di massima. D'altronde, opinione personale, non si "scomoda" un CdA se non ci sono comunicazioni importanti al riguardo. C'è sempre un fitto mistero su chi siano questi "Mister X", comunque non nuovi al mondo calcistico ma la presunzione è che esista un rapporto quasi fiduciario con l'attuale vice-presidente giallorosso Angelo Camilletti, tra i pochissimi che sarebbero in grado, al momento, di svelare l'identikit.