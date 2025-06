Realacci Symbola | Italia riparta dai suoi punti di forza

Mantova, 14 giu. (askanews) -"Non c'è solo il debito pubblico: c'è la diseguaglianza, l'illegalità, la burocrazia spesso soffocante, parti di Paese che perdonono contatto: sappiamo questi i problemi ma non li affrontiamo. Ma soprattutto partire dai nostri punti di forza che spesso ignoriamo: l'Italia è forte quando incrocia qualità, bellezza, storia, innovazione, e affronta le sfide del futuro, a cominciare dalla crisi climatica". Lo ha detto Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola, intervistato da askanews a Mantova alla giornata conclusiva del Seminario Estivo di Fondazione Symbola. "In questi giorni qui si sono incontrati mondi molto diversi: imprese grandi e piccole, istituzioni locali, università, associazioni, saperi, accumunati dall'idea che insieme si può affrontare questo futuro - ha sottolineato ancora Realacci -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Realacci (Symbola): Italia riparta dai suoi punti di forza

Ieri sera "L'Italia l'è desta ma...con iudicio" con tre grandi protagonisti : Vincenzo Gibiino - Presidente Club Ferrari Italia Alessandra Priante - Presidente Enit Ermete Realacci - Presidente Fondazione Symbola Non perdere la prossima sessione di lunedì 26 Vai su Facebook

A mantova dal 12 al 14 giugno il XXIII° #SeminarioEstivo della @SymbolaFondazio. Un appuntamento per chi vuole bene all'Italia, vuole guardarla negli occhi e darsi da fare. @sole24ore @gazzettamantova Vai su X

