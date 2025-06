Reacher 4 | nuovi ingressi nel cast per la stagione che adatterà il romanzo Gone Tomorrow

Prime Video annuncia con entusiasmo la conferma della quarta stagione di Reacher, che porterà sullo schermo il romanzo Gone Tomorrow, tra i più avvincenti della serie di Lee Child. Con tre nuovi ingressi nel cast, questa stagione si preannuncia ricca di suspense e colpi di scena, pronta a catturare gli spettatori con un mix di azione e tensione. Il ritorno di Jack Reacher è alle porte, e le sorprese non finiscono qui...

Prime Video conferma la quarta stagione di Reacher, che porterà sullo schermo Gone Tomorrow, uno dei romanzi più intensi e ricchi di tensione della celebre serie firmata da Lee Child. La quarta stagione di Reacher è ufficialmente in sviluppo e adatterà Gone Tomorrow, tredicesimo romanzo della fortunata saga di Jack Reacher scritta da Lee Child. Il ritorno dell'action-thriller targato Prime Video promette nuove sorprese, non solo per la trama ma anche per il cast. Secondo quanto riportato da Deadline, diversi attori si sono uniti alla serie: Jay Baruchel (FUBAR), Sydelle Noel (GLOW), la cantante e attrice indonesiana Agnez Mo (Pernikahan), l'artista franco-indonesiana Anggun (Levitating) e Kevin Corrigan (Poker Face) saranno presenti in ruoli principali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Reacher 4: nuovi ingressi nel cast per la stagione che adatterà il romanzo Gone Tomorrow

