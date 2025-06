Re Carlo III secondo fonti reali avrebbe un tumore incurabile Ecco cosa faranno i figli William e Harry

Il futuro del Regno Unito è al centro di un acceso dibattito: secondo fonti affidabili, Re Carlo III potrebbe lottare contro un tumore incurabile. Mentre lui si mostra in pubblico con compostezza e la regina Camilla distribuisce sorrisi rassicuranti, i figli William e Harry si preparano a gestire questa delicata situazione. Scopriamo insieme cosa potrebbero riservare i prossimi mesi alla monarchia britannica e come si stanno preparando i membri della famiglia reale.

Lui continua a farsi veder in pubblico, la moglie Camilla sorride e distribuisce rassicurazioni. Ma Re Carlo non starebbe vincendo la sua battaglia con il cancro, anzi. A rivelarlo è la penna reale del Daily Telegraph, Camilla Tominey, che nei giorni scorsi ha lanciato la bomba sullo stato di salute del sovrano. Citando la consueta fonte anonima, un assistente reale di cui nulla si sa, ha fatto sapere che il re starebbe affrontando una nuova forma di tumore molto più aggressiva e incurabile. Proprio per questo motivo, sembra esclusa l’ipotesi di un ritorno del monarca a Buckingham Palace e persino i piani per festeggiare il suo 80esimo compleanno sarebbero incerti al momento. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Re Carlo III, secondo fonti reali avrebbe un tumore incurabile. Ecco cosa faranno i figli William e Harry

