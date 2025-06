Re Carlo III al Trooping the Colour un minuto di silenzio per le vittime di Air India

Il weekend reale si apre con un gesto di profonda solidarietà: Re Carlo III e la famiglia reale rendono omaggio alle vittime del tragico incidente aereo Air India, indossando fasce nere e osservando un minuto di silenzio durante il Trooping the Colour. Un atto di rispetto che sottolinea l’umanità e la compassione alla base di questa grande comunità. Un segno che ricorda quanto siano fragili le nostre vite e quanto sia importante unirsi nel dolore e nella memoria.

Re Carlo III e altri membri della famiglia reale indosseranno fasce nere al braccio e sabato, durante la parata annuale per il suo compleanno, il Trooping the Colour. Ci sarà un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’incidente aereo della Air India avvenuto questa settimana. Carlo ha richiesto questi gesti simbolici “in segno di rispetto per le vite perse, le famiglie in lutto e tutte le comunità colpite da questa terribile tragedia”, ha dichiarato Buckingham Palace. Oltre ad essere il capo di Stato britannico, Carlo è il capo del Commonwealth, un’organizzazione di Stati indipendenti che comprende l’India e il Canada. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Re Carlo III al Trooping the Colour, un minuto di silenzio per le vittime di Air India

