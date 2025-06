Re Carlo Harry e Meghan Markle i grandi esclusi dal Trooping the Colour

Re Carlo ha scelto di celebrare il suo compleanno con la tradizionale parata militare, il Trooping the Colour, un momento di grande orgoglio e spettacolo. Tuttavia, tra i protagonisti assenti ci sono Harry e Meghan Markle, che continuano a essere esclusi dai festeggiamenti ufficiali. Un dettaglio che alimenta ulteriori speculazioni sulla dinamica familiare reale. Oggi, 14 giugno, si conferma ancora una volta come giorno di emozioni e tensioni nella monarchia britannica.

Re Carlo festeggia il suo compleanno pubblico con la grande parata militare, nota come Trooping the Colour. Alle celebrazioni partecipano tutti i parenti più stretti del Sovrano, tranne ovviamente Harry e Meghan Markle, gli esclusi. Re Carlo, nessun invito per Harry e Meghan Markle al Trooping the Colour. Oggi, 14 giugno, è il giorno del Trooping the Colour. Re Carlo ha passato in rassegna venerdì le truppe impegnate nella sfilata militare per celebrare il suo compleanno pubblico. La Famiglia Reale si stringe intorno al Sovrano per celebrarlo adeguatamente. Oltre a Camilla, William, Kate Middleton, i tre nipoti, George, Charlotte e Louis, sono lì con Carlo sul balcone di Buckingham Palace a godersi lo spettacolo degli aerei della RAF. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, Harry e Meghan Markle i grandi esclusi dal Trooping the Colour

