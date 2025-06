Rbr lotta fino in fondo con il cuore ma non basta | Cantù festeggia la promozione in serie A1

come in una vera battaglia, la Rivierabanca Rimini ha dato tutto sul campo, dimostrando coraggio e determinazione. Cant249 festeggia con orgoglio la promozione in Serie A1, chiudendo una stagione ricca di emozioni e sfide memorabili. Nonostante l'amarezza della sconfitta, il cuore dei biancorossi rimane impresso come simbolo di una squadra che ha lottato fino alla fine, pronta a tornare più forte di prima.

Si chiude in Gara 3 di finale la splendida stagione della Rivierabanca Rimini: al Pala Fit Line di Desio, i biancorossi combattono con carattere per tutto il match ma non riescono ad allungare la serie, e sono i padroni di casa a staccare il secondo ed ultimo pass per la prossima Serie A.

