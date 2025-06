Ravezzani | Vlahovic situazione complicatissima Milan lo prende solo a cifre basse

Nel cuore del mercato estivo, la situazione di Vlahovic si fa sempre più intricata, con il Milan pronto a intervenire solo a cifre contenute. A TMW Radio, durante Maracanà, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha approfondito le ultime novità sul calciatore, evidenziando le sfide e le opportunità di questa trattativa. Ma quali saranno le prossime mosse? Restate sintonizzati per scoprire come evolverà questa intricata vicenda di mercato.

