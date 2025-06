Ravezzani certo | Ecco di cosa ha bisogno l’Inter al Mondiale per Club

L’Inter si prepara ad affrontare il Mondiale per Club con determinazione e una dose di fatica accumulata nel corso di una stagione intensa. Dopo aver superato molte sfide, tra cui la finale di Champions League, i nerazzurri devono ora trovare le energie per concludere al meglio questa avventura internazionale. Fabio Ravezzani analizza cosa serve all’Inter per superare gli ostacoli e riconquistare il cuore dei tifosi: ecco di cosa ha bisogno l’Inter per scrivere un’altra pagina di successo.

Ravezzani si è espresso sul cammino in arrivo per l’Inter al Mondiale per Club: le dichiarazioni. L’ Inter arriverà ad oltre 60 partite stagionali con quelle del Mondiale per Club. La stanchezza si è fatta già sentire in finale di Champions League, quando il Psg ha camminato sulle macerie della squadra meneghina. C’è qualcosa da farsi perdonare rispetto ai tifosi in casa Inter, per questo Fabio Ravezzani spiega chi andrà più avanti tra i nerazzurri e la Juventus: LE PAROLE – «Difficile dire chi farà meglio, ma credo che diventerà improvvisamente una rottura di scatole per entrambe. Hanno un bisogno estremo di fare bella figura, ma la squadra più affidabile è l’Inter» Sulla finale di Champions nei giorni scorsi ha detto: «C’è modo e modo di perdere una finale Champions. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ravezzani certo: «Ecco di cosa ha bisogno l’Inter al Mondiale per Club»

In questa notizia si parla di: mondiale - inter - club - ravezzani

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

A scanso di equivoci, sul carro ci salgo prima: Francesco Pio Esposito deve restare all’Inter anche dopo il Mondiale per Club. Non deve essere il torneo americano a decidere le sorti di uno dei principali talenti italiani. Il bomber del 2005 è un patrimonio su cui Vai su Facebook

Buon compleanno, Diego Milito!; Inter, Inzaghi sotto accusa: Ravezzani ha la prova che aveva deciso l'addio da tempo; Buon compleanno, Wesley!.

Ravezzani: «Inter ha bisogno di fare bella figura al Mondiale!»

Scrive informazione.it: Inter e Juventus parteciperanno al Mondiale per Club e saranno le uniche due squadre italiane a farlo.