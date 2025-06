Ravenna resta in Serie D | tutte le società ammesse Brescia verso fusione con Feralpisalò

Ravenna conferma la sua permanenza in Serie D, mentre le altre società presenti si sono dimostrate tutte idonee, tranne la Spal che ha deciso di ritirarsi all'ultimo minuto, aprendo così la strada alla nuova Inter U23. La stagione si prospetta ricca di sorprese e sfide entusiasmanti: il calcio italiano continua a scrivere pagine imprevedibili e coinvolgenti. Restate con noi per scoprire gli sviluppi più interessanti di questo emozionante campionato.

Niente da fare. Il Ravenna dovrà giocare un’altra stagione in serie D. Le società che hanno presentato la domanda di iscrizione sono tutte idonee, a parte ovviamente la Spal che, ‘stranamente’ si era chiamata fuori un minuto dopo aver depositato l’iscrizione, agevolando così il ripescaggio (o meglio l’inserimento) dell’Inter U23, new entry nel panorama delle ‘squadre B’. Doveva essere una ‘ecatombe’ di club non ammessi, e invece tutte le aventi diritto sono risultate in regola. O almeno, tutte quelle in bilico. Tecnicamente, ieri pomeriggio, la Covisoc, ovvero la Commissione di vigilanza delle Federcalcio sulle società professionistiche, ha comunicato singolarmente, ad ogni club (ma non alla stampa), l’esito dell’esame sulle domande di iscrizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ravenna resta in Serie D: tutte le società ammesse, Brescia verso fusione con Feralpisalò

