Rapporto Randstad | le 47 professioni sanitarie che trasformeranno la medicina in Italia

Il Rapporto Randstad svela le 47 professioni sanitarie che rivoluzioneranno la medicina in Italia, portando innovazione e nuove competenze al centro del sistema sanitario. Dal chirurgo da remoto all’advanced practice nurse, le sfide sono immense e stimolanti. La vera trasformazione richiede non solo più medici, ma un rinnovamento di competenze e tecnologie. Il futuro della sanità italiana è in continua evoluzione: tutto il mondo si prepara a questa rivoluzione.

Riproponiamo il testo di Flavio Natale della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS del 5 giugno 2025. Dal chirurgo da remoto all’ advanced practice nurse, dall’esperto di diagnostica con l’AI a quello di protesi mioelettriche: il settore sanitario nazionale ha bisogno di un rinnovamento. Non basta aumentare i medici se mancano le competenze. Tutto il mondo si sta adeguando al grande cambiamento tecnologico in atto, ed è arrivato il momento anche per il settore sanitario di compiere questo passo. È una delle considerazioni che emerge dal rapporto “ Il futuro delle professioni mediche e infermieristiche in Italia ”, pubblicato a fine maggio da Randstad Research, il centro di ricerca di Randstad, e realizzato nell’ambito dell’iniziativa Ecosistema Futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: rapporto - randstad - professioni - sanitarie

Rapporto Randstad: le 47 professioni sanitarie che trasformeranno la medicina in Italia; Nuove professioni sanitarie e coperture assicurative; Sanità in bilico: alla crisi dei numeri si somma quella delle competenze.

Nuove professioni sanitarie e coperture assicurative - Non si tratta soltanto di colmare un vuoto quantitativo — 1,67 milioni di occupati non bastano più a coprire i bisogni del ... Riporta quotidianosanita.it

Professioni sanitarie:Pellegrino,carenza di fabbisogno formativo - "La sanità moderna non può prescindere da una solida formazione delle professioni sanitarie, che rappresentano un asse portante del sistema sanitario regionale. Si legge su ansa.it

Professioni sanitarie. Fials: “Sì a rapporto esclusivo e intramoenia” - il rapporto di lavoro dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale esercenti queste professioni sanitarie sia esclusivo e comporti la totale disponibilità nello ... Da quotidianosanita.it