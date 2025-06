RAI1 | FLAVIO MONTRUCCHIO È IL NUOVO VOLTO DI PUNTA DEL MEZZOGIORNO FESTIVO

Rai1 rinnova il suo appuntamento con l’estate e la domenica mattina, portando in scena “Linea Verde Estate”, un viaggio tra i tesori nascosti d’Italia. Al fianco di Margherita Granbassi e del nuovo volto Flavio Montrucchio, il programma esplora comunità vibranti e ricche di tradizioni, svelando il cuore pulsante del nostro Paese. Con questa avventura, si conferma come un’occasione imperdibile per scoprire le meraviglie che rendono unica l’Italia, tra passato e presente.

Tornano i viaggi di " Linea Verde Estate " per allietare la domenica mattina degli italiani. Al timone dello storico programma di Rai1, giunto alla 44a edizione, Margherita Granbassi e Flavio Montrucchio. I due si metteranno alla ricerca dei luoghi più nascosti d'Italia, cercando di cogliere, nelle comunità che andranno a scoprire, quale sia il motore che le rende tanto vive e vivaci. Conosceranno così persone che amano la propria terra e che la tutelano quotidianamente con il sacrificio del loro lavoro e del loro talento. Così annuncia il comunicato Rai. Domenica 15 giugno, alle 12.20, prima tappa a " Pordenone, terra d'acqua ".

Facciamo Tanti auguri al bravissimo Flavio Montrucchio che oggi compie 50 anni tondi. Ne sono passati di anni da quel lontano 2001 in cui vinse una delle prime edizioni del Grande Fratello, oggi è uno splendido cinquantenne, conduttore di Cook40 su Rai2 Vai su Facebook

