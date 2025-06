Ragazzo trovato morto in mare la scoperta | ecco chi era

Una notizia drammatica scuote la comunità di Cagliari: un giovane è stato trovato senza vita nelle acque di Su Siccu. La scoperta, avvenuta all’alba nei pressi del parcheggio Cuore, ha suscitato grande sgomento e curiosità. Chi era quell’anima scomparsa così improvvisamente? Ecco tutto quello che si sa sulla vittima e sui primi sviluppi dell’indagine.

Una scoperta sconvolgente ha segnato le prime ore del mattino a Su Siccu, lungo il litorale cagliaritano, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane nelle acque adiacenti il parcheggio Cuore, vicino al molo di levante. Il corpo è stato individuato da alcuni passanti nei pressi del vecchio stadio Sant'Elia e successivamente recuperato dai vigili del fuoco dopo l'allarme lanciato dai bagnanti sconvolti.

