Ragazzo schiacciato da un trattore trasportato all' ospedale in elicottero

Un grave incidente scuote Gemona: un minorenne è rimasto vittima di un tragico schiacciamento sotto un trattore, ed è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La dinamica dell’incidente, avvenuto attorno alle 19:10, resta ancora da chiarire. La comunità si stringe attorno alla famiglia mentre le autorità indagano sui dettagli di questa drammatica vicenda.

Un minorenne è finito sotto la ruota di un trattore ed è stato schiacciato sull'anca, come riporta il Messaggero Veneto: è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. È successo a Gemona, attorno alle 19 e 10: la dinamica dei fatti è ancora poco chiara. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Ragazzo schiacciato da un trattore, trasportato all'ospedale in elicottero

In questa notizia si parla di: schiacciato - trattore - trasportato - ospedale

Perde il controllo del trattore e viene schiacciato: morto agricoltore nel riminese - Tragedia nel riminese: un agricoltore di 72 anni ha perso la vita a Montefiore Conca dopo essere stato schiacciato dal trattore che stava guidando.

#Giovane resta #schiacciato da un #trattore che si ribalta su un lato: trasportato con l'elicottero all'ospedale Sant'Anna di Como. L'incidente è accaduto a #Viggiù. Leggi qui l'articolo https://www.prealpina.it/pages/viggiu-resta-schiacciato-sotto-il-trattore-3801 Vai su Facebook

Incidente sul lavoro a Castellamonte: agricoltore schiacciato dal suo trattore, trasportato in ospedale https://ift.tt/DMZ2GEU https://ift.tt/TqpHmFW Vai su X

Ragazzo schiacciato da un trattore, trasportato all'ospedale in elicottero; Incidente sul lavoro a Castellamonte: agricoltore schiacciato dal suo trattore, trasportato in ospedale; Schiacciato da un trattore, trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

E' in pericolo di vita l'uomo schiacciato dal trattore

Da arezzonotizie.it: Ieri mattina l'incidente nel comune di Monterchi: il 47enne si trova ora alle Scotte in rianimazione, in prognosi riservata.