Ragazzo la recensione | fuggire per non essere trovati

Ragazzo, il nuovo romanzo che ci invita a riflettere sulla sottile linea tra scomparsa e libertà, ci immerge in un vortice di emozioni e interrogativi. Quando qualcuno sparisce nel nulla, le ipotesi si moltiplicano, ma cosa succede se la persona desidera semplicemente lasciarsi alle spalle tutto? Una scelta che può essere più destabilizzante di qualsiasi tragedia. È questa domanda che rende il libro un viaggio intenso e sorprendente.

Quando qualcuno scompare, la prima cosa a cui pensiamo è ritrovare quella persona. È stata rapita? Vuole farsi del male? L'ultimo dei pensieri è quello meno estremo. Quello meno traumatico, eppure in qualche modo destabilizzante. E se quella persona avesse solo avuto voglia di andare via? E se la persona sparita nel nulla non avesse alcuna voglia di essere ritrovata? È questo il dubbio scomodo che si insinua lentamente in chi legge Ragazzo, il nuovo fumetto di Zuzu, autrice dalla sensibilità totalmente fuori dal coloro. Talmente non canonica da spingere chi legge a farsi domande scomode. A interrogarsi su cose molto lontane dal sentire comune.