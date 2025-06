Ragazzino di 15 anni muore a Viterbo cadendo con la moto | aperto fascicolo per omicidio stradale

Tragedia a Viterbo: un ragazzino di soli 15 anni perde la vita in un incidente in moto, scuotendo l'intera comunità. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale colposo, evidenziando la gravità della situazione e l’urgenza di approfondire le cause di questa perdita prematura. Un dramma che solleva importanti riflessioni sulla sicurezza e la responsabilità su strada. Continua a leggere.

Nella giornata di lunedì 9 giugno, un ragazzino di soli quindici anni è morto cadendo dalla moto a Viterbo: la Procura nelle ultime ore ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale colposo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

