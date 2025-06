Ragazzino di 12 anni sdraiato sui binari | salvato da un militare fuori servizio

Un ragazzino di appena 12 anni, sconvolto da un recente problema sentimentale, ha deciso di mettere fine alla sua vita sdraiandosi sui binari a Porto San Giorgio. Fortunatamente, un maresciallo fuori servizio della Guardia di Finanza, con un intervento rapido e coraggioso, ha evitato il peggio. La vicenda ci ricorda quanto sia preziosa la presenza di figure di salvezza in momenti di crisi. Ecco cosa è successo...

Porto San Giorgio (Fermo), 14 giugno 2025 – Dopo un piccolo screzio sentimentale ha lasciato l’albergo dove alloggiava e, una volta trovato un varco nella rete che delimita la ferrovia, si è sdraiato sui binari per farla finita. Solo il tempestivo intervento di un maresciallo 30enne della Guardia di Finanza di Fermo, fuori servizio, ha evitato la tragedia. E’ accaduto l’altro ieri sera a Porto San Giorgio e protagonista del tentato suicidio è stato un 12enne della Repubblica Ceca, in Italia per disputare il prestigioso torneo internazionale giovanile di tennis che si svolge ogni anno negli impianti sangiorgesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it