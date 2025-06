Ragazzino annegato a Lido Estensi era in acqua con gli amici

Una tragedia scuote Lido Estensi: un ragazzino, immerso nel divertimento tra amici, ha perso la vita in un tragico incidente nel canale Logonovo. Nonostante i disperati tentativi di soccorso, purtroppo, niente è stato sufficiente a salvarlo. La comunità si stringe nel dolore mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire le cause di questa immane perdita. La sicurezza in riva al mare non deve mai essere sottovalutata.

Ferrara, 14 giugno 2025 – Tragedia nel pomeriggio a Lido Estensi dove un ragazzino è annegato all'altezza del canale Logonovo per cause ancora in via di accertamento da parte della Capitaneria di porto. Secondo le prime ricostruzioni, il tutto si è verificato poco dopo le 18 quando il ragazzo era in acqua con alcuni amici. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo del 118, andati avanti per lunghissimi minuti sul bagnasciuga. Allertato anche l'elisoccorso da Ravenna. La vittima sarebbe un ragazzo minorenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ragazzino annegato a Lido Estensi, era in acqua con gli amici

In questa notizia si parla di: annegato - lido - estensi - acqua

Ragazzino annegato a Lido Estensi, era in acqua con gli amici; Giovane annegato a Lido Estensi. In aula ascoltati gli imputati; Tragedia al Lido, muore in mare a 69 anni: era uscito al largo col sup.

Giovane annegato a Lido Estensi. In aula ascoltati gli imputati - La tragedia risale al 20 agosto 2020, quando Mirko Balzanelli di 36 anni annegò a Lido degli Estensi. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Lido degli Estensi, Luciano Angusti muore annegato: esce dopo cena senza fare più ritorno - i vigili del fuoco e i carabinieri lo hanno trovato senza vita nelle acque della Marina di Lido degli Estensi, in provincia di Ferrara. corrieredibologna.corriere.it scrive

Annegato Lido Estensi, trovato in mare dopo ore. Vittima ancora senza nome - e ai pompieri del presidio acquatico di Comacchio con le moto d’acqua. Riporta ilrestodelcarlino.it