Racket per gli Amato Pagano la Cassazione ribalta la sentenza di Appello

Una svolta decisiva nel caso Racket per gli Amato Pagano: la Cassazione annulla la sentenza di appello, offrendo una nuova speranza ai tre indagati coinvolti. Questa decisione rivoluziona il quadro giudiziario e apre nuovi scenari sul procedimento. Scopri i dettagli di questa importante pronuncia che potrebbe cambiare le sorti del processo e influenzare il dibattito pubblico.

Se ne avvantaggiano tre indagati

Racket per gli Amato Pagano, la Cassazione annulla la sentenza e rinvia gli atti in appello. Tre le persone coinvolte; Amato-Pagano al capolinea, 21 condanne sono definitive; Lady camorra, vacilla l’arresto: round per Debora Amato in Cassazione.

