Raccolta di sangue straordinaria in piazza Cavour da Foggia la Regione lancia il premio ' Volto del Dono'

partecipazione e solidarietà, dimostrando ancora una volta quanto il cuore dei foggiani sia grande. La regione premia il gesto altruistico con il premio "Volto del Dono", celebrando chi dona la vita ogni giorno. Un’occasione per riflettere sull’importanza di questa nobile azione che, in un mondo spesso frenetico, unisce e salva. Foggia si conferma città di generosità e speranza.

Sono 23 i foggiani che hanno donato il proprio sangue in un'autoemoteca del Policlinico posta davanti al pronao della villa, grazie all'organizzazione dell'Avis comunale. Oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue e Foggia ha risposto bene come sempre. È un momento di grande. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Raccolta di sangue straordinaria in piazza Cavour, da Foggia la Regione lancia il premio 'Volto del Dono'

In questa notizia si parla di: sangue - foggia - raccolta - straordinaria

? Dona il sangue, dona vita Martedì 27 maggio, in occasione della Festa di San Pio X 2025, ti aspettiamo per una nuova raccolta di sangue con autoemoteca! Dove: Parrocchia San Pio X – Foggia Quando: dalle 8:00 alle 12:30 Un piccolo gesto può s Vai su Facebook

Mancano tecnici e infermieri, salta la raccolta sangue: La rete trasfusionale in Capitanata non funziona; Emergenza sangue, al Piemonte una raccolta straordinaria; Festa del papà solidale: giornata di raccolta straordinaria di sangue.

Raccolta di sangue straordinaria in piazza Cavour, da Foggia la Regione lancia il premio 'Volto del Dono' - In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, l'assessore alla Sanità Raffaele Piemontese ha annunciato l'istituzione di un riconoscimento ... Scrive foggiatoday.it

Sangue. I pugili scendono in campo per la raccolta straordinaria del Policlinico Tor Vergata - L’iniziativa organizzata dall’Associazione Volontari per il PTV nell'ambito della campagna Sports Donation Day, una serie di giornate di raccolta straordinaria del sangue che si avvale della ... Come scrive quotidianosanita.it