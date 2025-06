Quote rosa ancora avanti Le donne trovano spazio occupazione in crescita | Priorità l’autonomia

Il vento del cambiamento soffia forte, portando le donne sempre più avanti nel mondo del lavoro e dell’autonomia. Il Women in Charge on Tour 2025 parte da Ferrara il 19 giugno alle 18.30, alla Sala Estense, con un incontro dedicato a "Lavoro e previdenza come leva per l’indipendenza finanziaria e la parità di genere". Un’occasione per riflettere sulle sfide e le soluzioni per un futuro più equo e inclusivo.

Lavoro, giovani e, soprattutto, donne al centro. Il Women in Charge on Tour 2025 parte da Ferrara il 19 giugno alle 18.30 alla Sala Estense con un incontro dal titolo "Lavoro e previdenza come leva per l'indipendenza finanziaria per la parità di genere" per confrontarsi sull'importanza delle tematiche del lavoro e della previdenza in un contesto di uguaglianza, indicando sia le difficoltà da superare che le soluzioni per costruire un futuro più inclusivo. Si inserisce all'interno del progetto "Obiettivo Occupazione", lanciato alla fiera del lavoro Work on Work dall'assessorato alle Politiche del lavoro e delle Pari opportunità.

