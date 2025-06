Quinto e ultimo corso di fitness in acqua al Palazzetto del Nuoto di Arezzo

Pronti a immergervi in un’estate all’insegna del benessere? Il quinto e ultimo ciclo di fitness in acqua al Palazzetto del Nuoto di Arezzo sta per iniziare, offrendo a uomini e donne dai sedici anni un’opportunità unica di tonificare corpo e mente prima della pausa estiva. Con un calendario ricco di sessioni coinvolgenti, questa è l’occasione perfetta per concludere la stagione con energia e vitalità. Non lasciatevela sfuggire!

Quinto corso stagionale di fitness in acqua al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. Lunedì 16 giugno prende il via l’ultimo ciclo di lezioni prima della pausa estiva che, rivolto a uomini e donne dai sedici anni di età, accompagnerà fino a giovedì 17 luglio attraverso un calendario particolarmente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Quinto e ultimo corso di fitness in acqua al Palazzetto del Nuoto di Arezzo

In questa notizia si parla di: quinto - corso - fitness - acqua

A Mesagne il quinto incontro del Corso di Pastorale della Salute: “In ascolto di te” - A Mesagne si svolge il quinto incontro del corso di pastorale della salute "In ascolto di te". Promosso dal Centro Volontari della Sofferenza di Brindisi-Ostuni e dall’Ufficio Diocesano, l’evento prosegue il percorso di formazione dedicato a sostenere e ascoltare le persone nel loro percorso di sofferenza, rafforzando il legame tra fede e cura.

L'estate è ufficialmente iniziata !!! Nuoto libero, corsi di fitness in acqua / terra e tanto spazio per la libera balneazione ? Per conoscere i nostri orari e il listino prezzi visita il sito www.derthonanuoto.com Vai su Facebook

Quinto corso stagionale di fitness in acqua al Palazzetto del Nuoto di Arezzo; Piscina e fitness, la Sciorba lancia offerte per i nuovi iscritti: abbonamenti, scuole nuoto e corsi; Olimpiadi Parigi 2024, i risultati di domenica 4 agosto: Errani e Paolini vincono l'oro nel doppio, Paltrinieri d'argento nei 1500 come il Fioretto maschile. Jacobs 5° nella finale dei 100 metri.

Quinto corso stagionale di fitness in acqua al Palazzetto del Nuoto di Arezzo - Lunedì 16 giugno prende il via l’ultimo ciclo di lezioni prima della pausa estiva che, rivolto a ... Da lanazione.it

Un corso gratuito di fitness in acqua al Palazzetto del Nuoto - L’appuntamento è in programma da lunedì 5 a giovedì 8 settembre e da lunedì 12 a giovedì 15 ... Scrive lanazione.it

Corso Istruttore Fitness in Acqua - Il Corso per il Conseguimento della qualifica di Istruttore di FITNESS in ACQUA FIN vedrà il suo svolgimento in un doppio week- Si legge su federnuoto.it