Quinto corso stagionale di fitness in acqua al Palazzetto del Nuoto di Arezzo

Pronti a tuffarvi in un’estate all’insegna del benessere? Al Palazzetto del Nuoto di Arezzo, il quinto corso stagionale di fitness in acqua apre le sue porte il 16 giugno, invitando uomini e donne dai 16 anni in su a vivere un’esperienza unica. Con una varietà di discipline e approcci, questo ciclo vi accompagnerà fino al 17 luglio, preparando corpo e mente a una stagione all’insegna della salute e del divertimento. Non perdete questa occasione di rinnovare energia e vitalità!

Arezzo, 14 giugno 2025 – . Lunedì 16 giugno prende il via l’ultimo ciclo di lezioni prima della pausa estiva che, rivolto a uomini e donne dai sedici anni di età, accompagnerà fino a giovedì 17 luglio attraverso un calendario particolarmente variegato di discipline in termini di attrezzi utilizzati, altezza delle vasche e parti del corpo allenate. Le attività, promosse dalla Chimera Nuoto, spazieranno tra la tradizionale Ginnastica in Acqua, l’Hidrobike con biciclette in immersione, l’AcquAlta con esercizi in galleggiamento con l’aiuto delle cinture e la Ginnastica Funzionale per stimolare le fasce muscolari con grandi attrezzi, oltre all’AFA - Attività Fisica Adattata per persone con particolari problematiche articolari e neurologiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quinto corso stagionale di fitness in acqua al Palazzetto del Nuoto di Arezzo

In questa notizia si parla di: nuoto - acqua - arezzo - corso

