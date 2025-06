Quiet quitter al lavoro cosa sono? Il Politecnico di Milano ha ‘pesato’ l’insoddisfazione

I quiet quitter sono quei dipendenti che, pur restando in azienda, limitano le proprie attività e non si impegnano oltre le mansioni minime richieste. Un fenomeno silenzioso ma crescente, che riflette insoddisfazione e sfiducia nel contesto lavorativo. Il Politecnico di Milano ha analizzato questa realtà, evidenziando come il malessere possa sfociare in comportamenti più profondi e meno visibili. Ma cosa si cela dietro questa tendenza? Scopriamolo insieme.

Milano, 14 giugno 2025 – Malessere in ufficio, non solo dimissioni. Emerge un fenomeno più sotterraneo, da decifrare: le schiere di quiet quitter. Ma chi sono? Cosa significa questa definizione? Lo abbiamo chiesto a Martina Mauri, 35 anni, laureata in ingegneria gestionale, direttrice dell’ Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano. Che cosa sono i quiet quitter. “I quiet quitter – chiarisce – sono i lavoratori che fanno il minimo indispensabile per non essere licenziati. Quindi vanno in ufficio, rispettano l’orario assegnato ma sono distaccati emotivamente e mentalmente. Non hanno interesse a fare bene il loro lavoro ma vogliono continuare a farlo e a ricevere lo stipendio, senza impegnarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quiet quitter al lavoro, cosa sono? Il Politecnico di Milano ha ‘pesato’ l’insoddisfazione

In questa notizia si parla di: milano - quiet - quitter - cosa

Quiet quitter al lavoro, cosa sono? Il Politecnico di Milano ha ‘pesato’ l’insoddisfazione; L'ufficio? È affollato di «quiet quitter»: dipendenti insoddisfatti, il 41% vuole cambiare lavoro, solo uno su 10 sta bene; Grande distacco: meno dimissioni ma in ufficio crescono gli insoddisfatti.

L’ufficio? È affollato di «quiet quitter»: dipendenti insoddisfatti, il 41% vuole cambiare lavoro, solo uno su 10 sta bene - «Così, oltre al benessere e all'equilibrio, che continuano ... Come scrive corriere.it