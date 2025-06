Quell’imbarazzante teatrino per scegliere il nuovo ct

Il teatrino intorno alla scelta del nuovo CT della Nazionale italiana rischia di diventare più imbarazzante di una lunga attesa al pub. È ora di smetterla con le diplomazie e le schermaglie: il calcio merita rispetto e trasparenza. Basta rinvii, è il momento di fare chiarezza, perché i tifosi meritano un futuro all'altezza delle aspettative.

Io ve lo dico, sono imbarazzato per voi. Il teatrino che state facendo per il commissario tecnico della Nazionale è più stucchevole di uno che al pub guarda il menu delle birre per mezz'ora e poi o.

